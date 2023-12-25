Исследование: Четверть россиян загружали фото Путина в приложения для знакомств
Четверть мужчин на Mamba хоть раз пытались разместить мемы с Владимиром Путиным в анкете, пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование дейтинг-сервиса.
Уточняется, что около семи процентов пользователей также загружали в анкету не свои фотографии. При этом предпочтения расходятся в зависимости от возраста. Так пользователи поколения Z (18-26 лет) и Y (24-38 лет) чаще выбирают Райана Гослинга, Дмитрия Масленникова, Тома Холланда, Зендаю, Марго Робби, и Ани Тейлор-Джой. Пользователи поколения X (41-57 лет) отдают предпочтение Леонардо ДиКаприо, Киану Ривзу, Виктору Цою, Деми Мур, Анджелине Джоли и Бритни Спирс. Самые старшие пользователи приложения (56-78 лет) выбирают фото Мика Джаггера, Че Гевары, Арнольда Шварценеггера, принцессы Дианы, Мадонны, и Ирины Алферовой.
Больше половины опрошенных публикуют фото знаменитостей и политиков, поскольку считают это забавным. Также каждый десятый респондент заявил, что что фото в анкете может быть любым, поскольку человека важно оценивать не по внешности, а по личностным качествам.
Ранее сервиса знакомств Mamba сообщал о том, что больше половины россиян чувствовали себя одинокими в последние шесть месяцев года, при этом мужчины переносили одиночество тяжелее, чем женщины, сообщает «Радиоточка НСН».
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