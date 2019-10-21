Четверть россиян признали себя жертвами перестройки

Четверть россиян назвали себя жертвами перестройки. Такие результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения приводят РИА Новости.

Сообщается, что чаще всего чувствуют себя жертвами перестройки люди старше 60 лет. Таких граждан оказалось 37 процентов. Реже всего аналогичного мнения придерживаются молодые россияне в возрасте от 24 до 45 лет, их всего 8 процентов, пишет RT. Однако вовсе не ощущает на себе влияние перестройки 70 процентов опрошенных граждан.

Как сообщает Ura.ru, большинство россиян поделились, что перестройка понесла негативные последствия для страны. Так, 40 процентов опрошенных считают, что в результате перестройки в России усугубились неразбериха и хаос во власти, еще 30 процентов указали на углубление экономического кризиса.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предлагал выделить «жертв перестройки» в отдельную льготную категорию. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, что думает об этой инициативе.

