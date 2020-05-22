Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки
В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на метеобюро столицы. Специалисты подчеркнули, что прирост осадков за последние 24 часа составил 13 мм. При том, что в мае месячная норма составляет 51 мм.
Синоптики отмечают, что дождливая и прохладная погода сохранится в столичном регионе до конца недели, пишет RT.
Ранее НСН писала, что в столичном регионе 21 мая может выпасть рекордное количество осадков в виде дождя и мокрого снега. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в некоторых районах может выпасть до 23-28 миллиметров, а это половина месячной нормы.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что прохладная погода с температурой ниже климатической нормы сохранится в столичном регионе до конца текущей недели, а также в начале следующей. Синоптик подчеркнул, что сейчас на все европейской территории России сохраняется достаточно прохладная температура, которая на шесть градусов ниже климатической нормы месяца.
По словам Вильфанда, тенденция к небольшому потеплению начнется с воскресенья, когда воздух прогреется до +16 °С. А нормальная для конца мая погода придет в столичный регион не раньше вторника – тогда столбики термометров будут дотягиваться до отметки +20 °С и выше,.
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