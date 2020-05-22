Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

Ранее НСН писала, что в столичном регионе 21 мая может выпасть рекордное количество осадков в виде дождя и мокрого снега. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в некоторых районах может выпасть до 23-28 миллиметров, а это половина месячной нормы.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что прохладная погода с температурой ниже климатической нормы сохранится в столичном регионе до конца текущей недели, а также в начале следующей. Синоптик подчеркнул, что сейчас на все европейской территории России сохраняется достаточно прохладная температура, которая на шесть градусов ниже климатической нормы месяца.

По словам Вильфанда, тенденция к небольшому потеплению начнется с воскресенья, когда воздух прогреется до +16 °С. А нормальная для конца мая погода придет в столичный регион не раньше вторника – тогда столбики термометров будут дотягиваться до отметки +20 °С и выше,.

