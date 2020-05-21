Столичных водителей призвали к бдительности из-за майского снега

Сотрудники ГИБДД обратились к московским автомобилистам с просьбой проявлять повышенную бдительность из-за сложных метеоусловий в столичном регионе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГИБДД по Москве. Там напомнили, что по прогнозу Гидрометцентра до конца дня в мегаполисе ожидается дождь, местами сильный, кроме того, возможен мокрый снег.

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Накануне НСН писала, что В столичном регионе 21 мая, может выпасть рекордное количество осадков в виде дождя и мокрого снега. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в некоторых районах может выпасть до 23-28 миллиметров, а это половина месячной нормы. Специалист также подчеркнул, что в четверг днем столбики термометров не поднимутся выше отметок +8...+10°C. По словам синоптика, 21 мая в столичный регион заглянет зима.

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ФОТО: pixabay.com
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