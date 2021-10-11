Четверо отравившихся алкоголем в Оренбуржье находятся в крайне тяжелом состоянии

В ведомстве прогноз на выздоровление пациентов в тяжелом состоянии определили как сомнительный. Также в Минздраве отметили специфический симптом у пострадавших - потеря зрения.

Жертвами контрафакта стали, по последним данным, 34 человека, еще 30 госпитализированы.

Об инциденте в Оренбургской области стало известно 7 октября. Поддельный алкоголь был приобретен в Орске. В телах погибших были обнаружены следы чистого метанола. В отдельных случаях его количество в несколько раз превышало смертельную для человеческого организма дозу.

