Четверо отравившихся алкоголем в Оренбуржье находятся в крайне тяжелом состоянии

Около двадцати человек, отравившихся алкоголем в Оренбургской области, остаются в больницах, четверо из которых в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Оренбургской области.

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В ведомстве прогноз на выздоровление пациентов в тяжелом состоянии определили как сомнительный. Также в Минздраве отметили специфический симптом у пострадавших - потеря зрения.

Жертвами контрафакта стали, по последним данным, 34 человека, еще 30 госпитализированы.

Об инциденте в Оренбургской области стало известно 7 октября. Поддельный алкоголь был приобретен в Орске. В телах погибших были обнаружены следы чистого метанола. В отдельных случаях его количество в несколько раз превышало смертельную для человеческого организма дозу.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Алкоголь
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