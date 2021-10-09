«Паленка». По делу о контрафактном алкоголе проходят уже семеро фигурантов

Ранее гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что в год от некачественного алкоголя гибнут несколько десятков тысяч человек.

«Кто виноват? Наша действительность виновата! У нас очень дорогой легальный алкоголь. У нас очень много запретительных мер, связанных с оборотом легальной алкогольной продукции. У нас, наверное, самое жесткое законодательство по розничному обороту алкоголя в мире. И когда сейчас предлагают еще вводить всякого рода ограничения, это приводит только к одному: объемы легального рынка снижаются, а нелегального – увеличиваются. Когда 2/3 населения нашей страны хватает только на оплату основных продуктов питания и ЖКХ, люди в ситуации кризиса ищут более дешевые аналоги. И находят их в лице этих бутлегеров. До тех пор, пока мы не повысим уровень наших граждан, их доходы, пока не реализуем нормальную реформу легальной розничной продажи алкоголя, мы проблему как алкоголизации, так и таких случаев, которые мы с вами обсуждаем, не решим», - заявил специалист.

Напомним, об инциденте в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие - жители Восточного Оренбуржья. Они приобрели поддельный алкоголь в Орске. В их телах обнаружены следы чистого метанола. В отдельных случаях его количество в несколько раз превышало смертельную для человеческого организма дозу.

