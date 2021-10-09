«Паленка». По делу о контрафактном алкоголе проходят уже семеро фигурантов
Прокурорская проверка выявила сеть участников незаконного изготовления и сбыта алкоголя в Оренбургской области.
Еще троих фигурантов дела об сбыте контрафактного алкоголя, в результате которого пострадали 54 человека и скончались 26, арестовал Советский райсуд Орска в Оренбургской области.
Задержанных отправили под арест. Их обвиняют в незаконном производстве, хранении в целях сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц; также - хранении и сбыте товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору; хранении и розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, сообщает РИА Новости.
«Все трое - жители города Орска. При допросе в качестве обвиняемых один орчанин вину признал, двое других – признали частично. Доводы следствия, изложенные в ходатайствах, суд посчитал обоснованными и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении каждого обвиняемого», - отмечает агентство.
На два месяца, до 8 декабря арестованы 29-летний Ширван Бабаззаде из Орска, 60-летний Ильдар Суюншалинов из села Акжарское и 47-летняя Гульнара Таширова из поселка Красночабанский, пишут «Известия».
Всего в деле об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области участвуют уже семь фигурантов, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Завтра в Октябрьском районном суде Орска будут рассматриваться два материала в отношении мужчины, доставившего поддельную алкогольную продукцию, и женщины-продавца», — сообщили ТАСС в пресс-службе
В ходе массовых проверок, организованных региональной прокуратурой, за последние два дня изъято около 800 бутылок с нелегальным алкоголем в 11 районах Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В ходе массовых проверок, организованных прокурором Оренбургской области, продолжают выявляться случаи незаконной продажи алкоголя. По каждому факту выявленных нарушений в зависимости от обстоятельств органами прокуратуры инициировано проведение доследственных проверок и административных расследований», - сообщает ведомство.
Кроме того, выявлено 20 сайтов, торгующих алкоголем.
«В целях ограничения доступа к сайтам информация об их деятельности направлена в управление Роскомнадзора по Оренбургской области», - сообщили в прокуратуре.
Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов после массового отравления жителей Оренбуржья призвал ввести госмонополию на производство этилового спирта.
«Сколько можно травить наших граждан ядовитым пойлом? В Оренбуржье от суррогатного алкоголя умерли 26 человек. Пора принимать наше предложение о госмонополии на оборот и производство этилового спирта. Из-за контрафакта страна теряет миллиарды рублей и сотни человеческих жизней», - написал Миронов в Twitter.
Ранее гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что в год от некачественного алкоголя гибнут несколько десятков тысяч человек.
«Кто виноват? Наша действительность виновата! У нас очень дорогой легальный алкоголь. У нас очень много запретительных мер, связанных с оборотом легальной алкогольной продукции. У нас, наверное, самое жесткое законодательство по розничному обороту алкоголя в мире. И когда сейчас предлагают еще вводить всякого рода ограничения, это приводит только к одному: объемы легального рынка снижаются, а нелегального – увеличиваются. Когда 2/3 населения нашей страны хватает только на оплату основных продуктов питания и ЖКХ, люди в ситуации кризиса ищут более дешевые аналоги. И находят их в лице этих бутлегеров. До тех пор, пока мы не повысим уровень наших граждан, их доходы, пока не реализуем нормальную реформу легальной розничной продажи алкоголя, мы проблему как алкоголизации, так и таких случаев, которые мы с вами обсуждаем, не решим», - заявил специалист.
Напомним, об инциденте в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие - жители Восточного Оренбуржья. Они приобрели поддельный алкоголь в Орске. В их телах обнаружены следы чистого метанола. В отдельных случаях его количество в несколько раз превышало смертельную для человеческого организма дозу.
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