Четверг в Москве может стать самым теплым 12 сентября за последние 87 лет
В столице в это четверг, 12 сентября, может быть установлен абсолютный рекорд тепла. Об этом пишет АГН Москва, ссылаясь на портал «Метеоновости». Синоптики ожидают, что воздух в мегаполисе может прогреться до плюс 27 градусов. Специалисты отмечают, что уже в десять часов утра на метеостанции «ВДНХ» была зафиксирована отметка +22,3 градуса. Между тем, суточный максимум для 12 сентября был зафиксирован в 1932 году и составил плюс 26,4 градуса.
Ранее НСН сообщала, что минувшая среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет. Об этом заявил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что в полдень воздух в российской столице прогрелся до +26,3 градуса. Это показатель является рекордным за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1949 года.
До этого самым теплым было 11 сентября 1972 года. Тогда воздух в Москве прогрелся до 25,6 градуса. К слову, синоптики отмечают, что эта среда стала ещё и самым теплым днем в текущем сентябре.
Кстати, 2 сентября Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что температура воздуха в сентябре, октябре и ноябре в различных регионах мира может превысить норму, напоминает RT.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Ценность персональных данных граждан поставили в один ряд с водой и воздухом
- На северо-западе Москвы оцепили двор из-за возможного минирования
- В МИД России заявили об угрозе ядерной войны
- Названа стоимость персональных данных россиян
- Мамонов готовится к сложной операции на сердце