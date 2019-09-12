Синоптики предупредили россиян о резком похолодании

Метеорологи прогнозируют, что с субботы, 14 сентября, в Россию придет резкое похолодание. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в этот день на севере Центрального округа и в Москве температура днем упадет до 13–18 градусов тепла. Далее похолодание продолжится. 15 и 16 сентября днем воздух прогреется до плюс 11-17 градусов, ночью — от 3 до 8 градусов тепла, сообщает РИА ФАН.

По словам синоптиков, такая температура ниже климатической нормы.

Аналогичная ситуация ждет Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Вологодскую и Архангельскую области, Карелию. Ночью в этих регионах может похолодать до плюс 2 градусов.

По-прежнему жарко будет в южных территориях страны. Там днем воздух будет прогреваться до плюс 30 градусов. Температура воды на популярных курортах от 25 до 21 градуса. В Красноярском крае ожидаются дожди, в горах — с мокрым снегом, пишут «Известия».

Между тем, сегодня Таймыре ожидается снег с дождем, возможно установление временного снежного покрова. Заморозки будут наблюдаться и в Западной Сибири, в Иркутской области и на Камчатке до пяти градусов мороза, в приморском крае — до минус 2-х.

В Москве 11 сентября побит температурный рекорд 70-летней давности, сообщили в центре погоды «Фобос».











