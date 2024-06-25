Нехватка информации: Врач рассказала, почему люди становятся «антипрививочниками»
Многие люди отказываются от прививок, так как им просто не хватает информации для принятия решения в пользу вакцинации, заявила доктор медицинских наук по специальности «клиническая иммунология, аллергология» Ольга Радаева, слова которой приводит «ФедералПресс».
Она отметила, что любой грамотный врач может легко найти аргументы в пользу вакцинации для людей, которые оспаривают безопасность и эффективность прививок. Она заверила, что если пациенту честно рассказать о составе вакцины, предупредить о возможных осложнениях, предоставить данные о безопасности, то с большой долей вероятности человек изменит мнение. При этом важно ссылаться на научные материалы, чтобы человек сам смог перепроверить информацию.
Врач подчеркнула, что вакцинация – это лучший метод для предупреждения опасных инфекционных заболеваний.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что оперативно проводимая вакцинация в России поспособствовала тому, что свыше 90% очагов кори в стране не имеют распространения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РКН потребовал от Opera и Google усложнить доступ к данным об обходе блокировок
- Врач рассказала, почему люди становятся «антипрививочниками»
- Эксперт Демидов заявил, что выпуск бензина в РФ отстает от планов Минэнерго
- СМИ: Жители Отрадного залили краской автомобль солиста группы «Три дня дождя»
- МО РФ: Продолжается ввоз на Украину веществ, позволяющих создать «грязную бомбу»
- В сгоревшем во Фрязино здании НИИ полгода назад случился потоп
- СМИ: Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии
- Адвокат Багатурия: Отцу террористов Омарову может грозить срок за пособничество
- «Успела отскочить»: Очевидцы о падении машины с парковки в Краснодаре
- В Совбезе назвали ничтожными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru