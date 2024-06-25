Нехватка информации: Врач рассказала, почему люди становятся «антипрививочниками»

Она отметила, что любой грамотный врач может легко найти аргументы в пользу вакцинации для людей, которые оспаривают безопасность и эффективность прививок. Она заверила, что если пациенту честно рассказать о составе вакцины, предупредить о возможных осложнениях, предоставить данные о безопасности, то с большой долей вероятности человек изменит мнение. При этом важно ссылаться на научные материалы, чтобы человек сам смог перепроверить информацию.

Врач подчеркнула, что вакцинация – это лучший метод для предупреждения опасных инфекционных заболеваний.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что оперативно проводимая вакцинация в России поспособствовала тому, что свыше 90% очагов кори в стране не имеют распространения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

