Нехватка информации: Врач рассказала, почему люди становятся «антипрививочниками»

Многие люди отказываются от прививок, так как им просто не хватает информации для принятия решения в пользу вакцинации, заявила доктор медицинских наук по специальности «клиническая иммунология, аллергология» Ольга Радаева, слова которой приводит «ФедералПресс».

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Она отметила, что любой грамотный врач может легко найти аргументы в пользу вакцинации для людей, которые оспаривают безопасность и эффективность прививок. Она заверила, что если пациенту честно рассказать о составе вакцины, предупредить о возможных осложнениях, предоставить данные о безопасности, то с большой долей вероятности человек изменит мнение. При этом важно ссылаться на научные материалы, чтобы человек сам смог перепроверить информацию.

Врач подчеркнула, что вакцинация – это лучший метод для предупреждения опасных инфекционных заболеваний.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что оперативно проводимая вакцинация в России поспособствовала тому, что свыше 90% очагов кори в стране не имеют распространения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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