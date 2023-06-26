Чернышенко: Вузы в регионах, где был режим КТО, начнут штатно работать со вторника

Вузы в регионах России, где был введен режим КТО, начнут работать в обычном режиме со вторника 27 июня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

Он отметил, что ректоры учебных заведений принимали решения о переносе экзаменов самостоятельно. В некоторых учебных заведениях работа проходила в дистанционном формате, добавил он.

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Выпускные вечера в школах Москвы и общегородской выпускной в Парке имени Горького перенесли на 1 июля из-за введения режима контртеррористической операции (КТО).

О введении режима КТО объявил Национальный антитеррористический комитет 24 июня. КТО объявили в Москве, Московской и Воронежской областях. Выпускные отменили в Сыктывкаре, Тверской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Курской, Тульской, Тамбовской областях и Томске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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