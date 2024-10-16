Чернышенко: Турпоток в России составил 35 млн поездок
Турпоток в России в рамках летнего сезона 2024 года составил 35 млн поездок. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.
В ходе совещания, которое провёл президент РФ Владимир Путин, он указал, что с мая по август текущего года турпоток увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Чернышенко отметил, что лидерами остаются Краснодарский край и Москва, которые приняли более трёх млн человек каждый. Санкт-Петербург посетили 2,5 млн гостей (+20%), а республика Крым - млн туристов.
«Самые быстрорастущие направления : Тыва, Чечня, Дагестан, Рязанская область и Якутия», - заключил он.
Ранее в Российском союзе туроператоров (РСТ) заявили, что в России зафиксировано снижение спроса на зарубежные туры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru