Санкт-Петербург заработал на курортном сборе 561 млн рублей

По его словам, в эту сумму входят в том числе сборы за сентябрь текущего года, которые составили 85 млн рублей.

«Уже с 1 января 2025 года курортный сбор заменит туристический налог. Платить его будут не туристы, а организации, предоставляющие места для временного проживания», - написал он.

Корабельников также добавил, что завершается работа над соответствующим законопроектом, ставки налога предлагается «дифференцировать с учётом сезонности», а для отдельных категорий граждан будут введены льготы.

Ранее партия «Новые люди» предложила ввести налог в 10% от стоимости билета для участников крупных деловых мероприятий, проходящих в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

