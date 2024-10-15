Санкт-Петербург заработал на курортном сборе 561 млн рублей
Поступления в бюджет Санкт-Петербурга от курортного сбора по состоянию на 14 октября составили 561 млн рублей. Об этом в своём Telegram-канале заявил вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников.
По его словам, в эту сумму входят в том числе сборы за сентябрь текущего года, которые составили 85 млн рублей.
«Уже с 1 января 2025 года курортный сбор заменит туристический налог. Платить его будут не туристы, а организации, предоставляющие места для временного проживания», - написал он.
Корабельников также добавил, что завершается работа над соответствующим законопроектом, ставки налога предлагается «дифференцировать с учётом сезонности», а для отдельных категорий граждан будут введены льготы.
Ранее партия «Новые люди» предложила ввести налог в 10% от стоимости билета для участников крупных деловых мероприятий, проходящих в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученые в РФ будут использовать метод лечения наркоманов для больных раком
- Минобороны: Российская армия нанесла комплексный удар по ВСУ
- Санкт-Петербург заработал на курортном сборе 561 млн рублей
- Путин передал компании АО «Главпродукт» во временное управление Росимущества
- Телезрители оценивают экономику РФ оптимистичнее пользователей YouTube
- Опрос показал, что более половины американцев хотят от Украины переговоров с РФ
- Мигрантам запретили работать в семи отраслях в Омской области
- Президент Никарагуа сравнил Нетаньяху с Гитлером, а Зеленского – с «сыном Гитлера»
- Суд оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за неудаление запрещенных данных
- Сервис Steam удалил запрещенные материалы со своих ресурсов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru