Чернышенко: Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ

Программу школ, по которой обучаются ученики в России, синхронизируют с заданиями Единого государственного экзамена. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«С 1 сентября этого года образовательные программы будут синхронизированы с государственными экзаменами», - рассказал зампред правительства.

Кроме того, Чернышенко указал, что важный шаг для отечественной системы образования - ограничение максимального числа контрольных и проверочных работ. Их сократят до десяти процентов от общего объема учебного времени.

Между тем депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который разрешает выпускникам колледжей поступать в вузы без ЕГЭ.

