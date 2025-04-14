Чернышенко: Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ
Программу школ, по которой обучаются ученики в России, синхронизируют с заданиями Единого государственного экзамена. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«С 1 сентября этого года образовательные программы будут синхронизированы с государственными экзаменами», - рассказал зампред правительства.
Кроме того, Чернышенко указал, что важный шаг для отечественной системы образования - ограничение максимального числа контрольных и проверочных работ. Их сократят до десяти процентов от общего объема учебного времени.
Между тем депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который разрешает выпускникам колледжей поступать в вузы без ЕГЭ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чернышенко: Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ
- Самый кассовый мультфильм в истории «Нэчжа 2» выйдет в России в мае
- Алжир вышлет 12 французских дипломатов
- Трамп призвал лишить лицензии CBS за сюжеты об Украине и Гренландии
- В Белгородской области уничтожили два украинских дрона
- На внутренней стороне МКАД столкнулись четыре грузовика
- Глава МИД Ирана посетит Москву
- МИД Киргизии вручил РФ ноту из-за задержаний граждан республики в Москве
- Мальчика, ранившего одноклассницу ручкой, хотят поместить в спецучреждение
- Российские спортсмены впервые за шесть лет выступят на летней Универсиаде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru