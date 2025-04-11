Чернышенко: Россию в 2024 году посетили 9,7 млн туристов из-за рубежа
Почти 10 млн иностранных туристов посетили Россию в 2024 году. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе заседания правкомиссии по развитию туризма.
Зампред правительства подчеркнул, что по итогам прошлого года были достигнуты все запланированные показатели национального проекта.
«Число туристических поездок превысило 90 млн человек. Это на 37% выше, чем в 2021 году. Всего номеров в классифицированных средствах размещения более 872 тысяч. Число иностранных туристов составило 9,7 млн человек», - заявил Чернышенко.
Вице-премьер подчеркнул, что интерес путешественников продолжает расти.
Ранее пресс-служба кабмина сообщала, что поток иностранных туристов, посетивших РФ в 2024 году, по сравнению с 2023 годом вырос более чем на треть, до 4,2 млн.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чернышенко: Россию в 2024 году посетили 9,7 млн туристов из-за рубежа
- У храма в Лефортове во время отпевания рэпера Паши Техника началась давка
- В Тюмени два человека пострадали при столкновении скорой помощи и BMW
- ЕС пригрозил обложить налогами американских хайтек-гигантов
- СМИ: Войска Франции планируют операции против России
- «Ни за что»: Лавров назвал невозможным возвращение Украины к границам 1991 года
- ВСУ за сутки пять раз атаковали объекты российской энергетики
- Песков подтвердил, что Уиткофф прилетел в Россию
- ЕС увеличит военную помощь Украине до 23 млрд евро
- Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru