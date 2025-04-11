Чернышенко: Россию в 2024 году посетили 9,7 млн туристов из-за рубежа

Почти 10 млн иностранных туристов посетили Россию в 2024 году. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе заседания правкомиссии по развитию туризма.

Зампред правительства подчеркнул, что по итогам прошлого года были достигнуты все запланированные показатели национального проекта.

«Число туристических поездок превысило 90 млн человек. Это на 37% выше, чем в 2021 году. Всего номеров в классифицированных средствах размещения более 872 тысяч. Число иностранных туристов составило 9,7 млн человек», - заявил Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что интерес путешественников продолжает расти.

Ранее пресс-служба кабмина сообщала, что поток иностранных туристов, посетивших РФ в 2024 году, по сравнению с 2023 годом вырос более чем на треть, до 4,2 млн.

