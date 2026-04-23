Чернышенко: России нужно 4,5 млн специалистов с высшим образованием к 2032 году
Почти 4,5 млн специалистов с высшим образованием будут необходимы российской экономике через шесть лет. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.
«К 2032 году, по прогнозам, России нужны будут 4,5 миллиона специалистов с высшим образованием», - указал зампред правительства.
Чернышенко призвал ориентироваться как на количество специалистов, так и на качество их подготовки. По его словам, системе высшего образования следует быть гибкой, реагировать на социально-экономические запросы, готовить творчески мыслящих и инициативных профессионалов.
Ранее Минобрнауки сообщило, что в новой системе высшего образования аспирантуру выделят в отдельный уровень профессионального образования.
Горячие новости
- «Это ждет всех!»: Каким уволенным сотрудникам будет сложно найти работу
- Чернышенко: России нужно 4,5 млн специалистов с высшим образованием к 2032 году
- Нарколог назвал вредным пожизненный запрет на продажу сигарет
- Свердловские власти опровергли отключение интернета и переход на «Уралнет»
- Голикова: Новая налоговая выплата коснется более 4 млн семей
- Принц Гарри приехал в Киев
- Касперскую удивили легальные VPN от Роскомнадзора
- В ФАС назвали стабильной ситуацию с ценами на АЗС
- Единичные случаи: Почему новой вакцине от рака не нужна лицензия
- В Минприроды Дагестана и управлении Дагмелиоводхоза прошли обыски