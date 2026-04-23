Чернышенко: России нужно 4,5 млн специалистов с высшим образованием к 2032 году

Почти 4,5 млн специалистов с высшим образованием будут необходимы российской экономике через шесть лет. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

«К 2032 году, по прогнозам, России нужны будут 4,5 миллиона специалистов с высшим образованием», - указал зампред правительства.

Чернышенко призвал ориентироваться как на количество специалистов, так и на качество их подготовки. По его словам, системе высшего образования следует быть гибкой, реагировать на социально-экономические запросы, готовить творчески мыслящих и инициативных профессионалов.

Ранее Минобрнауки сообщило, что в новой системе высшего образования аспирантуру выделят в отдельный уровень профессионального образования.

ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
