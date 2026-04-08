Минобрнауки выделит аспирантуру в отдельный уровень профобразования

Аспирантуру в России выделят в отдельный уровень профессионального обучения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Как отметили в ведомстве, сейчас подготовку кадров высшей квалификации по программам аспирантуры осуществляют в рамках высшего образования.

«В новой системе высшего образования аспирантура будет выделена в отдельный уровень профессионального образования», - указали в пресс-службе.

По данным Минобрнауки, в стране увеличилось число защищенных кандидатских и докторских диссертаций. В прошлом году соискатели ученых степеней защитили свыше 9 тысяч кандидатских диссертаций (на 9,7% больше, чем годом ранее) и более 1,2 тысячи докторских (на 10,4% больше).

Ранее в министерстве рассказали, что массовый запуск новой системы высшего образования начнут в 2027-2028 учебном году, пишет 360.ru.

