Минобрнауки выделит аспирантуру в отдельный уровень профобразования
Аспирантуру в России выделят в отдельный уровень профессионального обучения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
Как отметили в ведомстве, сейчас подготовку кадров высшей квалификации по программам аспирантуры осуществляют в рамках высшего образования.
«В новой системе высшего образования аспирантура будет выделена в отдельный уровень профессионального образования», - указали в пресс-службе.
По данным Минобрнауки, в стране увеличилось число защищенных кандидатских и докторских диссертаций. В прошлом году соискатели ученых степеней защитили свыше 9 тысяч кандидатских диссертаций (на 9,7% больше, чем годом ранее) и более 1,2 тысячи докторских (на 10,4% больше).
Ранее в министерстве рассказали, что массовый запуск новой системы высшего образования начнут в 2027-2028 учебном году, пишет 360.ru.
