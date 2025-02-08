Чернышенко: РФ вошла в ТОП-10 стран по объему исследований и разработок

Россия вошла в ТОП-10 стран мира по объему исследований и разработок. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, к 2030 году расходы на научные исследования в России должны увеличиться до 2% ВВП, сообщает «РИА Новости». При этом политик отметил, что российское правительство стремится обеспечить науку всем необходимым. Чернышенко добавил, что приборная база научно-исследовательских организаций обновлена на 60%.

Вице-премьер также поздравил граждан с Днем российской науки и поблагодарил ученых за верность ей. Праздник отмечается 8 февраля.

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До этого премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что значимость науки в социально-экономическом развитии страны продолжает стремительно расти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее RT сообщил, что российские ученые разработали новые распылители для дезинфекции помещений.

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ФОТО: РИА Новости /
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