Чернышенко: РФ вошла в ТОП-10 стран по объему исследований и разработок
Россия вошла в ТОП-10 стран мира по объему исследований и разработок. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
По его словам, к 2030 году расходы на научные исследования в России должны увеличиться до 2% ВВП, сообщает «РИА Новости». При этом политик отметил, что российское правительство стремится обеспечить науку всем необходимым. Чернышенко добавил, что приборная база научно-исследовательских организаций обновлена на 60%.
Вице-премьер также поздравил граждан с Днем российской науки и поблагодарил ученых за верность ей. Праздник отмечается 8 февраля.
До этого премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что значимость науки в социально-экономическом развитии страны продолжает стремительно расти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее RT сообщил, что российские ученые разработали новые распылители для дезинфекции помещений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru