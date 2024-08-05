Чернышенко рассказал о новых государственных учебниках для школ

Государственные учебники по основам безопасности и защиты Родины, технологии, истории, обществознанию для российских школьников появятся в 2025-2026 учебном году. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью журналу «Эксперт».

Во всех российских колледжах введут новый учебник истории

«К началу 2025/2026 учебного года появятся... учебники по предметам "Основы безопасности и защиты Родины" (8–11-й классы), "Труд (технология)" (1–9-й классы), "История" (5–9-й классы)», — отметил зампред правительства.

Кроме того, Чернышенко анонсировал выпуск учебника по обществознанию для 9–11-х классов.

Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что к учебникам в отечественных школах «есть вопросы», на этом фоне РАН хочет вернуть полномочия по экспертизе учебных материалов, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
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