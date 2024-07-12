Чернышенко поручил создать телефон доверия для детей и родителей

В России появится телефон доверия для детей и родителей по номеру 124. С таким поручением выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что линия будет предназначена для экстренной психологической помощи на условиях анонимности.