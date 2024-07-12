Чернышенко поручил создать телефон доверия для детей и родителей
В России появится телефон доверия для детей и родителей по номеру 124. С таким поручением выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что линия будет предназначена для экстренной психологической помощи на условиях анонимности.
До этого сообщалось, что в российских школах участились случаи буллинга. Подобные инциденты встречаются, к сожалению, не только среди детей, но и среди учителей. Родители и учителя жалуются в соцсетях на странное поведение детей, обвиняют их в невоспитанности, даже не подозревая о том, что у ребенка могут быть психологические проблемы.
Из-за стресса, возникающего из-за буллинга (травли в коллективе), у ребенка могут начаться проблемы со здоровьем, заявила антикризисный психолог Натали Вэй «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru