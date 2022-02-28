Чернышенко поручил Ростуризму вывести российских туристов из-за рубежа
Зампредседателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и министерству иностранных дел России вывести российских туристов из-за рубежа. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителей аппарата вице-премьера.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что за границей сейчас могут находиться более 150 тысяч туристов из нашей страны.
Отмечается, что вывоз россиян планируется через гуманитарные каналы.
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