Чернышенко поручил Ростуризму вывести российских туристов из-за рубежа

Зампредседателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и министерству иностранных дел России вывести российских туристов из-за рубежа. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителей аппарата вице-премьера.

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Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что за границей сейчас могут находиться более 150 тысяч туристов из нашей страны.

Отмечается, что вывоз россиян планируется через гуманитарные каналы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинтрансМИД РФРоссийские ТуристыРоссияРостуризм
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