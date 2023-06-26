Чернышенко: Массовых отказов от путевок из-за попытки мятежа в России не было
Россияне не стали массово отказываться от путевок на фоне событий 24 июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.
Он отметил, что в любом случае были даны рекомендации максимально содействовать гражданам в случае отмены тура, никаких штрафных санкций применено бы не было. Также он добавил, что нет резких колебаний цен на туры по России.
До этого СМИ писали о резком повышении цен на билеты в Турцию и другие страны. На сегодняшний день цены стабилизировались.
В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чернышенко: Массовых отказов от путевок из-за попытки мятежа в России не было
- Вице-премьер Голикова заявила об отсутствии дефицита лекарств
- Хуснуллин проконтролирует восстановление дорожных объектов после попытки мятежа
- Немецкий канал ARD утверждает, что переговоры по Украине начнутся в июле
- Парламент Молдавии упразднил фракцию запрещенной партии «Шор»
- Глава Крыма Аксенов: Всех пособников украинских спецслужб ждет наказание
- Чернышенко: Вузы в регионах, где был режим КТО, начнут штатно работать со вторника
- Голикова: Все медорганизации во время попытки мятежа работали штатно
- Мантуров: торговые предприятия в минувшие выходные работали слаженно
- Первый вице-премьер Белоусов: на юге страны спрос на наличные в субботу вырос на 70-80%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru