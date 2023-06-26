Чернышенко: Массовых отказов от путевок из-за попытки мятежа в России не было

Россияне не стали массово отказываться от путевок на фоне событий 24 июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

Он отметил, что в любом случае были даны рекомендации максимально содействовать гражданам в случае отмены тура, никаких штрафных санкций применено бы не было. Также он добавил, что нет резких колебаний цен на туры по России.

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До этого СМИ писали о резком повышении цен на билеты в Турцию и другие страны. На сегодняшний день цены стабилизировались.

В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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