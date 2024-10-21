«Черный заработок»: Двукратный рост утечек данных связали с «обогащением» компаний

Сергей Вакулин заявил НСН, что уязвимости в компаниях – это самая последняя причина «сливов». 

Число утечек персональных данных за год выросло в два раза, так как некоторые компании или сотрудники зарабатывают на «сливах», заявил НСН специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

С начала 2024 года в интернет утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн имейл-адресов — вдвое больше, чем за такой же период в прошлом году, говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных DLBI. Лидерами по числу «сливов» в этом году стал сектор электронной коммерции (39%), на втором месте — аптеки и медсервисы (10%), пишут «Известия». Вакулин объяснил, с чем это связано.

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«У нас участились случаи слива данных после начала СВО. Люди из компаний, которые высказались против этого, уехали за рубеж, где могли эти данные слить. Второй момент – это недопонимания в компаниях и продажа этих данных на рынке. Некоторые выбирают черный заработок, все хотят обогатиться. Базы данных покупаются и продаются. Уязвимости в компаниях – это самая последняя причина», - подчеркнул он.

Вакулин рассказал, что самая опасная утечка касается паспортных данных и ИНН, а «удалить» информацию о себе из интернета не так просто.

«От номеров телефонов никакой пользы в принципе нет, это просто информация. Критичный слив – это когда находят ваши паспортные данные, ИНН, с чем я недавно столкнулся. Я отправлял обращение в Роскомнадзор по поводу слитой базы данных. Там содержались паспорта, ИНН, СНИЛС, место работы, полное ФИО. Роскомнадзор дал отписку, чтобы я обращался в МВД. Сегодня даже есть платные сервисы, которые за деньги могут предоставить вам адрес человека и другие его данные. Роскомнадзор за этим не следит. Теперь скриншоты моих данных надо заверить у юриста, чтобы дальше что-то с этим делать. Я думаю, что эти данные не удалятся. Мне просто интересно даже было, откуда они слились», - поделился собеседник НСН.

Электронные устройства собирают персональные данные для того, чтобы в будущем рекомендовать пользователю более подходящую таргетированную рекламу, рассказал ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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