«Черный заработок»: Двукратный рост утечек данных связали с «обогащением» компаний

«У нас участились случаи слива данных после начала СВО. Люди из компаний, которые высказались против этого, уехали за рубеж, где могли эти данные слить. Второй момент – это недопонимания в компаниях и продажа этих данных на рынке. Некоторые выбирают черный заработок, все хотят обогатиться. Базы данных покупаются и продаются. Уязвимости в компаниях – это самая последняя причина», - подчеркнул он.

Вакулин рассказал, что самая опасная утечка касается паспортных данных и ИНН, а «удалить» информацию о себе из интернета не так просто.

«От номеров телефонов никакой пользы в принципе нет, это просто информация. Критичный слив – это когда находят ваши паспортные данные, ИНН, с чем я недавно столкнулся. Я отправлял обращение в Роскомнадзор по поводу слитой базы данных. Там содержались паспорта, ИНН, СНИЛС, место работы, полное ФИО. Роскомнадзор дал отписку, чтобы я обращался в МВД. Сегодня даже есть платные сервисы, которые за деньги могут предоставить вам адрес человека и другие его данные. Роскомнадзор за этим не следит. Теперь скриншоты моих данных надо заверить у юриста, чтобы дальше что-то с этим делать. Я думаю, что эти данные не удалятся. Мне просто интересно даже было, откуда они слились», - поделился собеседник НСН.

Электронные устройства собирают персональные данные для того, чтобы в будущем рекомендовать пользователю более подходящую таргетированную рекламу, рассказал ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук «Радиоточке НСН».

