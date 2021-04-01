«Черных» коллекторов предложили лишать свободы на срок до 12 лет

Она предусматривает до 12 лет тюремного заключения. Соответствующий документ Госдума может рассмотреть до конца весенней сессии. Речь идет о наказании за угрозы или применение насилия, уничтожение или повреждение имущества, распространение заведомо ложных сведений со стороны коллекторов, порочащих честь и достоинство физического лица.

За это предусматривается штраф от 300 тыс. до полумиллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет. Также предусматривается лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. За те же деяния, совершенные организованной группой, предлагают наказывать лишением свободы на срок до 12 лет, уточняется в статье.

Законопроект готовы поддержать во всех фракциях, а кабмин России уже дал на него положительный отзыв.

В России необходимо полностью запретить работу коллекторских агентств, заявил глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. Он считает, что работа коллекторов ставит под угрозу национальную безопасность России, потому что частные компании берут на себя обязанности судебных приставов. По мнению политика, это ведет к разрушению государственной системы.

