«Черных» коллекторов предложили лишать свободы на срок до 12 лет
В российском Уголовном кодексе появится новая статья за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физлиц, пишут «Известия».
Она предусматривает до 12 лет тюремного заключения. Соответствующий документ Госдума может рассмотреть до конца весенней сессии. Речь идет о наказании за угрозы или применение насилия, уничтожение или повреждение имущества, распространение заведомо ложных сведений со стороны коллекторов, порочащих честь и достоинство физического лица.
За это предусматривается штраф от 300 тыс. до полумиллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет. Также предусматривается лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. За те же деяния, совершенные организованной группой, предлагают наказывать лишением свободы на срок до 12 лет, уточняется в статье.
Законопроект готовы поддержать во всех фракциях, а кабмин России уже дал на него положительный отзыв.
В России необходимо полностью запретить работу коллекторских агентств, заявил глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. Он считает, что работа коллекторов ставит под угрозу национальную безопасность России, потому что частные компании берут на себя обязанности судебных приставов. По мнению политика, это ведет к разрушению государственной системы.
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