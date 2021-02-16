Черногория ведёт переговоры о поставках российской вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения Черногории ведёт переговоры с российскими властями и НИЦЭМ имени Гамалеи о поставках вакцины для профилактики COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

В ведомстве подчеркнули, что более подробная информация будет представлена после завершения переговоров.

На минувшей неделе Черногория зарегистрировала российскую вакцину в рамках ускоренной процедуры. Кроме того, черногорский Институт лекарств и медицинских средств одобрил импорт «Спутника V». Ожидается, что первая партия вакцины поступит в страну на этой неделе.

Сейчас вакцинация от коронавируса в Черногории не проводится из-за отсутствия препаратов. C начала пандемии COVID-19 в стране было выявлено более 69 тысяч случаев заражения. При этом во вторник у 7 человек обнаружили «британский» штамм вируса.

Между тем, в Великобритании обнаружили ещё одну опасную мутацию коронавируса, сообщает «Свободная пресса». Ученые назвали этот штамм B1525. Новую разновидность инфекции выявили также в Дании, Нигерии, США, Франции, Австралии, Канаде, Испании.

