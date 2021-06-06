Черногория разрешила россиянам въезд без ПЦР-тестов
Власти Черногории разрешили туристам из России приезжать в страну без обязательной сдачи теста на COVID-19. Об этом сообщил министр финансов и социальной защиты страны Милойко Спайич в Twitter.
Аналогичные возможности предоставлены гражданам Украины, Белоруссии и Северной Македонии.
«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», - сообщил Спайич.
Черногорский министр, впрочем, не конкретизировал, когда утвердят новый порядок и начало времени его действия.
Напомним, с апреля россияне, по решению властей Черногории, в период курортного сезона могут находиться в стране без визы в течение 90 дней.
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