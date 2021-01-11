Черногория отменила обязательный тест на коронавирус при въезде в страну
Власти Черногории разрешат въезд в страну без обязательного отрицательного теста на коронавирус. Об этом на пресс-конференции заявила министр здравоохранения государства Елена Боровинич-Бойович.
Как отметила глава Минздрава, в стране улучшилась ситуация с COVID-19. Количество занятых койкомест для больных коронавирусом снизилось с 67 до 57,3 процентов.
В связи с этим власти решили отменить введённое в конце декабря обязательное тестирование на вирус. Мера вступит в силу с 12 января.
«Ещё одна мера — запрет на организацию встречи Нового года 13 января на открытом и закрытом пространстве», — цитирует министра РИА Новости.
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