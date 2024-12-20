Черногория экстрадирует в Россию обвиненного в мошенничестве Рубцова
Обвиняемого в мошенничестве на 25 млн рублей Станислава Рубцова экстрадирует в Россию Черногория. Об этом сообщила пресс-служба в Генпрокуратуре России.
Против Рубцова возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в крупном и особо крупном размерах. Утверждается, что преступления были совершены им в период с 2017 по 2021 годы. Впоследствии он скрывался от правоохранителей и был объявлен в международный розыск по поручению Генпрокуратуры России в июле 2024 года.
Рубцова задержали в Черногории в сентябре 2024 года. Его экстрадиции удалось добиться в ходе тесного взаимодействия с зарубежными коллегами.
Злоумышленника доставят в Москву транзитом через Турцию в сопровождении сотрудников Интерпола и ФСИН России.
Ранее в Астане задержали двоих россиян, разыскиваемых за тяжкие преступления, они готовятся к экстрадиции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru