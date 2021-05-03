Чернобыльцу не выдают дубликат удостоверения, а Минтранс переводит стрелки

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На бесконечные пробки, возникшие после закрытия кольцевой развязки в Краснодаре, пожаловалась в «Кривую линию НСН» водитель автобуса Надежда Иноземцева.

Чуть меньше трех лет назад на первом километре дороги Краснодар-Ейск была закрыта круговая развязка. Ближайший разворот находится в двух километрах. Лично она ездит по этому маршруту 2-3 раза в день. За месяц перепробег составляет около 200 км. А в пробках автобусы с пассажирами проводят 4-6 часов в неделю. Минтранс Краснодарского края на обращение Надежды ответил, что изменения были внесены с целью повышения уровня безопасности дорожного движения. А перепробег, мол, незначительный.

Надежды на то, что федеральные чиновники с большим внимание отнесутся к проблеме, развеялись с получением ответа из Минтранса России. В лучших бюрократических традициях замдиректора Департамента государственной политики в области автомобильного и пассажирского транспорта г-н Луговенко на двух листах изложил НСН выдержки из федерального законодательства в области организации движения. Но суть проста – полномочия по введению ограничений движения транспортных средств возложены на органы исполнительной власти субъектов РФ.

Круг сужается. «Кривая линия» ожидает разъяснений от Губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.