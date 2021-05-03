Чернобыльцу не выдают дубликат удостоверения, а Минтранс переводит стрелки
«Кривая линия» помогает льготнику в получении документов и пытается заставить власти услышать просьбы автомобилистов
Нет документа – нет льгот
Органы социальной защиты несколько лет не могут выдать дубликат удостоверения участнику ликвидации Чернобыльской аварии. В годовщину трагического события 35-летней давности в «Кривую линию НСН» обратился Валерий Андрющенко. Будучи рядовым срочной службы в 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий катастрофы в зоне отчуждения. Однако никаких льгот не имеет, так как удостоверение было утеряно при переезде из Казахстана в Россию. Многолетние хождения по кабинетам ни к чему не привели. «Кривая линия» направила соответствующие запросы Министру социального развития Московской области и в федеральное Министерство труда и соцзащиты.
Минтранс не хочет слышать жалоб водителей
На бесконечные пробки, возникшие после закрытия кольцевой развязки в Краснодаре, пожаловалась в «Кривую линию НСН» водитель автобуса Надежда Иноземцева.
Чуть меньше трех лет назад на первом километре дороги Краснодар-Ейск была закрыта круговая развязка. Ближайший разворот находится в двух километрах. Лично она ездит по этому маршруту 2-3 раза в день. За месяц перепробег составляет около 200 км. А в пробках автобусы с пассажирами проводят 4-6 часов в неделю. Минтранс Краснодарского края на обращение Надежды ответил, что изменения были внесены с целью повышения уровня безопасности дорожного движения. А перепробег, мол, незначительный.
Надежды на то, что федеральные чиновники с большим внимание отнесутся к проблеме, развеялись с получением ответа из Минтранса России. В лучших бюрократических традициях замдиректора Департамента государственной политики в области автомобильного и пассажирского транспорта г-н Луговенко на двух листах изложил НСН выдержки из федерального законодательства в области организации движения. Но суть проста – полномочия по введению ограничений движения транспортных средств возложены на органы исполнительной власти субъектов РФ.
Круг сужается. «Кривая линия» ожидает разъяснений от Губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.
Арбат ждет вердикта Жилинспекции
В решающую фазу перешла история с незаконной перепланировкой помещений в историческом здании в центре Москвы. Угроза разрушения дома в Кривоарбатском переулке возникла из-за незаконной реконструкции помещений новым собственником, который не пускает в них сотрудников управляющей компании для проверки хода работ. Мосжилинспекция сообщила, что не выдавала разрешения на перепланировку квартир в указанном доме.
На 29 апреля Жилинспекцией была запланирована проверка ремонтируемых помещений, владельца которых предупредили о возможном судебном иске, если доступ не будет предоставлен.
Представитель инициативной группы жильцов подтвердил НСН, что проверка состоялась. С его слов, представители Мосжилинспекции должны вынести решение после майских праздников.
«Кривая линия» продолжает следить за ситуацией.
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