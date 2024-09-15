Черная кошка отказалась перебегать дорогу перед кортежем Путина
15 сентября 202414:59
Черная кошка не стала перебегать дорогу перед кортежем российского лидера Владимира Путина. Кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Пожалуй, самый забавный кадр недели: кортеж Путина и черная кошка, которая приняла единственно верное решение», - отметил корреспондент.
Животное пыталось перебежать дорогу, но увидело кортеж главы государства и вернулось обратно.
Ранее СМИ сообщали, что Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru