Черная кошка отказалась перебегать дорогу перед кортежем Путина

Черная кошка не стала перебегать дорогу перед кортежем российского лидера Владимира Путина. Кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

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«Пожалуй, самый забавный кадр недели: кортеж Путина и черная кошка, которая приняла единственно верное решение», - отметил корреспондент.

Животное пыталось перебежать дорогу, но увидело кортеж главы государства и вернулось обратно.

Ранее СМИ сообщали, что Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:ЖурналистыВладимир Путин

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