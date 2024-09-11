Путин предложил ограничить экспорт урана и титана

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил рассмотреть возможность введения ограничений на экспорт ряда товаров, таких как уран, титан и никель, в ответ на внешние санкции.

Он отметил, что подобные меры должны быть тщательно продуманы, чтобы не нанести ущерба российской экономике.