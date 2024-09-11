Путин предложил ограничить экспорт урана и титана

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил рассмотреть возможность введения ограничений на экспорт ряда товаров, таких как уран, титан и никель, в ответ на внешние санкции.

Он отметил, что подобные меры должны быть тщательно продуманы, чтобы не нанести ущерба российской экономике.

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Путин уточнил, что если ограничения не будут вредить интересам страны, можно обсудить их введение, но торопиться с решением не стоит.

Весной США запретили импорт российского урана, алюминия, меди и никеля с 12 августа 2024 года до 2040 года. Разрешения на импорт урана возможны до 2028 года при отсутствии альтернативных поставок, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:РоссияЭкспортВладимир Путин

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