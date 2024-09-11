Путин предложил ограничить экспорт урана и титана
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил рассмотреть возможность введения ограничений на экспорт ряда товаров, таких как уран, титан и никель, в ответ на внешние санкции.
Он отметил, что подобные меры должны быть тщательно продуманы, чтобы не нанести ущерба российской экономике.
Путин уточнил, что если ограничения не будут вредить интересам страны, можно обсудить их введение, но торопиться с решением не стоит.
Весной США запретили импорт российского урана, алюминия, меди и никеля с 12 августа 2024 года до 2040 года. Разрешения на импорт урана возможны до 2028 года при отсутствии альтернативных поставок, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пилотируемый корабль «Союз МС-26» стартовал к МКС
- Во Вьетнаме из-за тайфуна «Яги» погибли и пропали без вести 324 человека
- Сотрудницу RT в США допросили и обыскали ФБР
- Швыдкой: Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет осенью 2025 года
- В Краснодаре бизнесмена задержали по подозрению в хищении у Минобороны
- Путин предложил ограничить экспорт урана и титана
- Главный муфтий Таджикистана был ранен в результате нападения
- В Вахтанговском театре поставят спектакль о физике Льве Ландау
- Суд обязал Фридмана, Авена, Хана и Тимченко отчитываться о своих активах в ЕС
- На Украине предложили отменить вручение школьных медалей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru