Собянин: Около станции метро «Корниловская» появится новая транспортная развязка
Новую транспортную развязку построят в Москве у станции «Корниловская» Троицкой линии метро для снижения нагрузки на район Коммунарка и Калужское шоссе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Проект предусматривает обустройство улично-дорожной сети протяженностью 1,8 км, включая съезды с Калужского шоссе с путепроводами к торговому центру и станции «Корниловская». Работы уже выполнили на 90%.
«Завершить их планируем в третьем квартале текущего года. Рядом с северным вестибюлем “Корниловской” строим надземный пешеходный переход через улицу Адмирала Корнилова», — подчеркнул Собянин.
Для пассажиров станции «Потапово» Сокольнической линии метрополитена уже доступна надземная крытая пешеходная галерея протяженностью 29 метро, ведущая к остановке наземного транспорта на улице Александры Монаховой. Станцию построили с учетом существующей инфраструктуры и соединили с эстакадой на пересечении указанной улицы и магистрали Солнцево—Бутово—Варшавское шоссе.
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