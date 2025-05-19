Собянин: Фестиваль «Театральный бульвар» пройдет с 1 июня по 31 августа

С 1 июня по 31 августа в Москве пройдет открытый уличный фестиваль «Театральный бульвар — 2025», сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он напомнил, что фестиваль впервые прошел в прошлом году, а также был завершен почти на три недели позже из-за востребованности среди зрителей.

В этом году мероприятие будет продолжаться три месяца и станет самым длительным театральным фестивалем в мире. Впервые в фестивале «Театральный бульвар» примут участие десять зарубежных театров и цирковых коллективов из Аргентины, Китая, Индии, Сербии и других стран. Количество участников увеличится почти вдвое — в 600 постановках сыграют свыше трех тысяч артистов.

В программе также предусмотрены творческие лаборатории, открытые мастерские ведущих режиссеров, аудиоспектакли, тематические инсталляции и многое другое.

