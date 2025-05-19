Собянин: Фестиваль «Театральный бульвар» пройдет с 1 июня по 31 августа
С 1 июня по 31 августа в Москве пройдет открытый уличный фестиваль «Театральный бульвар — 2025», сообщил мэр города Сергей Собянин.
Он напомнил, что фестиваль впервые прошел в прошлом году, а также был завершен почти на три недели позже из-за востребованности среди зрителей.
В этом году мероприятие будет продолжаться три месяца и станет самым длительным театральным фестивалем в мире. Впервые в фестивале «Театральный бульвар» примут участие десять зарубежных театров и цирковых коллективов из Аргентины, Китая, Индии, Сербии и других стран. Количество участников увеличится почти вдвое — в 600 постановках сыграют свыше трех тысяч артистов.
В программе также предусмотрены творческие лаборатории, открытые мастерские ведущих режиссеров, аудиоспектакли, тематические инсталляции и многое другое.
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