«Чем севернее - тем спокойнее». Варламов сравнил безопасность в России и за рубежом

Российский блогер Илья Варламов составил рейтинг самых опасных городов страны по итогам уходящего года. Как следует из его видео на YouTube-канале, город Кызыл возглавил список. Там на 100 тысяч жителей приходится 35 убийств, что является самым большим показателем по России, и превышает среднее число таких преступлений в Мексике и Бразилии.

Илья Варламов рассказал в эфире НСН, что по сравнению с другими странами Россия может похвастать относительной безопасностью в своих городах.

«Рейтинг самых опасных городов был составлен на основе различных статистик МВД по количеству совершаемых там преступлений. Но вообще, много путешествуя по миру, объехав практически все страны, могу сказать, что в России на общем фоне относительно безопасно. У нас нет каких-то таких районов, которые можно встретить и в Европе, и в Америке, в частности, в Латинской Америке. Это районы, в которые нельзя заходить. Туда не едут таксисты, там тебя гарантированно ждут какие-то неприятности. Такое было раньше и у нас в стране», - отметил он.