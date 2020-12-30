«Чем севернее - тем спокойнее». Варламов сравнил безопасность в России и за рубежом
Блогер и путешественник Илья Варламов в эфире НСН рассказал о своем рейтинге самых опасных российских городов и сравнил их с зарубежными.
Российский блогер Илья Варламов составил рейтинг самых опасных городов страны по итогам уходящего года. Как следует из его видео на YouTube-канале, город Кызыл возглавил список. Там на 100 тысяч жителей приходится 35 убийств, что является самым большим показателем по России, и превышает среднее число таких преступлений в Мексике и Бразилии.
Илья Варламов рассказал в эфире НСН, что по сравнению с другими странами Россия может похвастать относительной безопасностью в своих городах.
«Рейтинг самых опасных городов был составлен на основе различных статистик МВД по количеству совершаемых там преступлений. Но вообще, много путешествуя по миру, объехав практически все страны, могу сказать, что в России на общем фоне относительно безопасно. У нас нет каких-то таких районов, которые можно встретить и в Европе, и в Америке, в частности, в Латинской Америке. Это районы, в которые нельзя заходить. Туда не едут таксисты, там тебя гарантированно ждут какие-то неприятности. Такое было раньше и у нас в стране», - отметил он.
По словам собеседника НСН, в российских городах уже нет районов, про которые можно было с уверенностью сказать, что в них лучше не появляться.
«Но сегодня ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, к счастью, нет таких районов. Что касается преступлений, я не помню, чтобы мне приходилось прятать часы или деньги, чтобы их не отобрали. Но если же сравнивать, например, с Японией, которая считается самой безопасной страной в мире, то нам еще до такого уровня комфорта далеко. Случаются кражи, могут быть какие-то неприятности, особенно в местах, где люди выпивают. Что касается российских городов, то у меня правило такое - чем севернее, тем спокойнее», - заявил он.
Тем не менее, на втором месте в рейтинге Варламова оказался совсем не южный город Магадан, где количество убийств превышает средний показатель по стране в пять раз. Замыкает тройку Улан-Удэ. По данным Варламова, там популярно запрещенное в России экстремистское движение «АУЕ». На четвертом и пятом местах расположились Благовещенск и Челябинск соответственно.
Во вторую пятерку вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Шахты Ростовской области. Москва в рейтинге занимает 10 место. Здесь, по словам блогера, каждую минуту пытаются кого-то убить.
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