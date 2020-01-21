Россияне смогут официально покупать «красивые» автономера

В следующем году в России будут официально закреплены тарифы на покупку автомобильных номеров с запоминающейся комбинацией цифр и букв. Об этом сообщает телеканал МИР 24.



Тарифы будут оформлены как госпошлины в Налоговом кодексе. Цена будет отличаться и составит от 5 до 600 тыс рублей. Как передает телеканал, на продажу одного номера будет отведено 30 дней. Количество "красивых" номеров ограничено: не более пяти на одного человека. Такой законопроект был разработан и опубликован Минэкономразвития.

Как отмечает канал со ссылкой на автомобильного юриста Дмитрия Славнова, эта мера может увеличить выплату налогов в казну государства, так как в настоящий момент торговля номерами проходит в теневом секторе экономики. Славнов назвал проект "отличным нововведением", он отметил, что попытка создать подобный закон проводилась начиная с 2016 года. Но, по мнению специалиста, необходимо ограничить количество продаж таких номеров, чтобы оградить рынок от спекуляций.

