Россияне смогут официально покупать «красивые» автономера
В следующем году в России будут официально закреплены тарифы на покупку автомобильных номеров с запоминающейся комбинацией цифр и букв. Об этом сообщает телеканал МИР 24.
Тарифы будут оформлены как госпошлины в Налоговом кодексе. Цена будет отличаться и составит от 5 до 600 тыс рублей. Как передает телеканал, на продажу одного номера будет отведено 30 дней. Количество "красивых" номеров ограничено: не более пяти на одного человека. Такой законопроект был разработан и опубликован Минэкономразвития.
Как отмечает канал со ссылкой на автомобильного юриста Дмитрия Славнова, эта мера может увеличить выплату налогов в казну государства, так как в настоящий момент торговля номерами проходит в теневом секторе экономики. Славнов назвал проект "отличным нововведением", он отметил, что попытка создать подобный закон проводилась начиная с 2016 года. Но, по мнению специалиста, необходимо ограничить количество продаж таких номеров, чтобы оградить рынок от спекуляций.
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