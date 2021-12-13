«Человек-держава». Как Илон Маск обошел Россию и США в космосе

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал «Человеком года - 2021» по версии журнала Time. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, как американскому бизнесмену удалось обойти Россию и США в космической отрасли.

«Он сильно нарастил свои капиталы, и, по всей видимости, его космические интересы сыграли свою роль. У него широкий, большой взгляд в будущее, вплоть до Марса. Это пока просто разговоры, зато использование космоса для целей экономики, для транспорта и для связи он развернул больше, чем какое-либо государство в мире. Он делает большую часть того, что делается США, а США делают больше всех остальных в мире. Один человек фактически стал космической державой», - отметил Моисеев.

По его словам, Маск рискует вкладывать солидные суммы не в собственные яхты и недвижимость, а в сложные глобальные проекты, не боясь провала.