«Человек-держава». Как Илон Маск обошел Россию и США в космосе
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев уверен, что «скромного» американского миллиардера заслуженно назвали «Человеком года» за все его космические заслуги.
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал «Человеком года - 2021» по версии журнала Time. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, как американскому бизнесмену удалось обойти Россию и США в космической отрасли.
«Он сильно нарастил свои капиталы, и, по всей видимости, его космические интересы сыграли свою роль. У него широкий, большой взгляд в будущее, вплоть до Марса. Это пока просто разговоры, зато использование космоса для целей экономики, для транспорта и для связи он развернул больше, чем какое-либо государство в мире. Он делает большую часть того, что делается США, а США делают больше всех остальных в мире. Один человек фактически стал космической державой», - отметил Моисеев.
По его словам, Маск рискует вкладывать солидные суммы не в собственные яхты и недвижимость, а в сложные глобальные проекты, не боясь провала.
«Он запускает больше, чем Российская Федерация вся. Он вытеснил нас с рынков запусков, и он разворачивает систему доступа широкополосного к интернету по всему земному шару, это тоже никто не делает в таких масштабах. По космосу он человек года уже несколько лет, фирма у него маленькая и держится на его управлении. Даже если считать, что не все он сам делает, то очень многое. На это накладываются его финансы, его Tesla, другие его проекты разной степени успешности – вакуумные поезда – перспектива далекая, может, он за нее рано взялся, но солидная. Все свои деньги он бросил в технику, сам он живет скромно, яхт не покупает. Он вот такой экстравагантный, энергичный, это вполне заслуженно», - резюмировал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее СМИ сообщили, что Маск официально стал бездомным после того, как продал последнее, находившееся в его собственности жильё – виллу в Хиллсборо. Еще в прошлом году миллиардер заявил, что намерен избавиться от всего своего недвижимого имущества. Он пообещал, что в ближайшем будущем у него в собственности не будет ни одного дома.
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