«Человек честности»: Дубинин об экс-министре экономики РФ Евгении Ясине
В период «перестройки» Евгений Ясин играл активную роль в разработке программ, отметил в эфире НСН экс-глава ЦБ РФ Сергей Дубинин.
Смерть бывшего министра экономики РФ Евгения Ясина является огромной утратой, он был удивительно ясномыслящим человеком, который всегда предлагал конкретные решения, рассказал экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в интервью НСН.
Накануне сообщалось, что бывший министр экономики и почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин умер в возрасте 89 лет. Ранее, в августе, его госпитализировали с отеком мозга и проблемами с сердцем.
«Это был удивительно ясномыслящий человек. Он не только теоретические постулаты предлагал, но и конкретные решения по текущим обстоятельствам. В период перестройки он играл очень активную роль в качестве советника, организатора консультаций, в разработке программ… А потом на практике в 90-е годы. Далеко не все развивалось по написанным правилам игры, все было гораздо сложнее. Посоветоваться с Евгением Григорьевичем и получить в результате наиболее эффективное и верное решение было всегда очень и очень важно», - сказал Дубинин.
Он отметил, что Ясин был человеком удивительной честности. По словам Дубинина, в 90-е годы многих подозревали в коррупции, однако к Ясину не было ни единых подозрений.
«Это человек удивительной честности. Многие с 90-ми годами связывают какие-то истории, всех подозревают в коррупции, корысти… Никогда Ясину это не предъявлялось. Это тоже нужно помнить и ценить. Также он прекрасный учитель. Я не был его студентом, но с 80-х годов, когда стал подключаться к программам, Евгений Григорьевич воспринимался как мэтр, с которым можно все обсудить и искать решение», - указал собеседник НСН.
Экс-глава ЦБ также выразил соболезнования родным и близким Евгения Ясина и подчеркнул, что его смерть является огромной утратой.
«Для всех людей, которые близко общались с Евгением Григорьевичем, это огромная утрата. Выражаю соболезнования его дочери Ирине и всем тем, кто его помнит, знал и знает», - резюмировал Дубинин.
Умер бывший министр экономики в доме своей дочери в Химках. Врачи скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но у Ясина остановилось сердце. Незадолго до смерти он попросил врачей выписать его из больницы, чтобы последние дни находиться в кругу родных. Почетный научный руководитель Высшей школы экономики попал в больницу еще в июле, в августе же его состояние ухудшилось и его перевели в другую больницу. Однако позже Евгений Григорьевич настоял, чтобы медики выписали его, и вернулся домой в Химки.
Евгений Ясин занимал должность министра экономики России в период с 1994 по 1997 годы. Он считается одним из главных реформаторов постсоветского периода, принимал участие в разработке программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике, передает «Радиоточка НСН».
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