«Человек честности»: Дубинин об экс-министре экономики РФ Евгении Ясине

Накануне сообщалось, что бывший министр экономики и почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин умер в возрасте 89 лет. Ранее, в августе, его госпитализировали с отеком мозга и проблемами с сердцем.

«Это был удивительно ясномыслящий человек. Он не только теоретические постулаты предлагал, но и конкретные решения по текущим обстоятельствам. В период перестройки он играл очень активную роль в качестве советника, организатора консультаций, в разработке программ… А потом на практике в 90-е годы. Далеко не все развивалось по написанным правилам игры, все было гораздо сложнее. Посоветоваться с Евгением Григорьевичем и получить в результате наиболее эффективное и верное решение было всегда очень и очень важно», - сказал Дубинин.

Он отметил, что Ясин был человеком удивительной честности. По словам Дубинина, в 90-е годы многих подозревали в коррупции, однако к Ясину не было ни единых подозрений.

«Это человек удивительной честности. Многие с 90-ми годами связывают какие-то истории, всех подозревают в коррупции, корысти… Никогда Ясину это не предъявлялось. Это тоже нужно помнить и ценить. Также он прекрасный учитель. Я не был его студентом, но с 80-х годов, когда стал подключаться к программам, Евгений Григорьевич воспринимался как мэтр, с которым можно все обсудить и искать решение», - указал собеседник НСН.

Экс-глава ЦБ также выразил соболезнования родным и близким Евгения Ясина и подчеркнул, что его смерть является огромной утратой.