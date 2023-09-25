Умер экс-министр экономики Евгений Ясин. О его смерти сообщил бывший главный редактор «Эха Москвы »Алексей Венедиктов (признан иноагентом).

«Ушел Евгений Григорьевич Ясин. Прощайте, дорогой мой», - написал журналист в своем Telegram-канале.

В августе его госпитализировали с отеком мозга и проблемами с сердцем. 89-летний Ясин из-за последствий нарушения сознания отказывался от приема пищи и воды.

Евгений Ясин занимал должность министра экономики России в период с 1994 по 1997 годы. Он считается одним из главных реформаторов постсоветского периода, принимал участие в разработке программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике.

