Умер экс-министр экономики Евгений Ясин
Умер экс-министр экономики Евгений Ясин. О его смерти сообщил бывший главный редактор «Эха Москвы »Алексей Венедиктов (признан иноагентом).
«Ушел Евгений Григорьевич Ясин. Прощайте, дорогой мой», - написал журналист в своем Telegram-канале.
В августе его госпитализировали с отеком мозга и проблемами с сердцем. 89-летний Ясин из-за последствий нарушения сознания отказывался от приема пищи и воды.
Евгений Ясин занимал должность министра экономики России в период с 1994 по 1997 годы. Он считается одним из главных реформаторов постсоветского периода, принимал участие в разработке программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru