Экс-министр экономики России Ясин госпитализирован в тяжелом состоянии

Экс-министр экономики России Евгений Ясин госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash. У него диагностирован отек мозга и проблемы с сердцем.

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Врачи обратили внимание на нарушение работы сознания у экономиста, он отказывается пить воду и принимать пищу.

Евгений Ясин является автором известной программы «500 дней» по переходу плановой экономики СССР на рыночную.

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ФОТО: РИА Новости
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