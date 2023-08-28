Экс-министр экономики России Ясин госпитализирован в тяжелом состоянии
28 августа 202314:37
Экс-министр экономики России Евгений Ясин госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash. У него диагностирован отек мозга и проблемы с сердцем.
Врачи обратили внимание на нарушение работы сознания у экономиста, он отказывается пить воду и принимать пищу.
Евгений Ясин является автором известной программы «500 дней» по переходу плановой экономики СССР на рыночную.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru