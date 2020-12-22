Чехия продлила режим ЧС из-за коронавируса до 22 января

Депутаты нижней палаты парламента Чехии поддержали предложение правительства о продлении в стране режима ЧС по коронавирусу. Голосование транслировал ряд местных телеканалов.

На территории Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации, который должен был завершиться 23 декабря. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой власти страны предложили продлить режим ЧС до 22 января.

Инициативу правительства поддержали 55 депутатов, 29 парламентариев проголосовали против.

Кроме того, в среду власти рассмотрят возможность объявления в стране максимального уровня угрозы из-за COVID-19. Если это решение будет принято, гражданам запретят покидать дома без крайней необходимости, а также закроют большинство магазинов и предприятий бытовых услуг.

В последние дни в Чехии увеличиваются суточные показатели прироста заболеваемости коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 635 414 случаев COVID-19, 541 012 человек выздоровели, 10 562 пациентов скончались. На лечении в медучреждениях Чехии остаются 4 728 граждан.

