Чехия продлила режим ЧС из-за коронавируса до 22 января
Депутаты нижней палаты парламента Чехии поддержали предложение правительства о продлении в стране режима ЧС по коронавирусу. Голосование транслировал ряд местных телеканалов.
На территории Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации, который должен был завершиться 23 декабря. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой власти страны предложили продлить режим ЧС до 22 января.
Инициативу правительства поддержали 55 депутатов, 29 парламентариев проголосовали против.
Кроме того, в среду власти рассмотрят возможность объявления в стране максимального уровня угрозы из-за COVID-19. Если это решение будет принято, гражданам запретят покидать дома без крайней необходимости, а также закроют большинство магазинов и предприятий бытовых услуг.
В последние дни в Чехии увеличиваются суточные показатели прироста заболеваемости коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 635 414 случаев COVID-19, 541 012 человек выздоровели, 10 562 пациентов скончались. На лечении в медучреждениях Чехии остаются 4 728 граждан.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+28 776 / сут.
Умерли
51 912+561 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 158 / сут.
- Чехия продлила режим ЧС из-за коронавируса до 22 января
- Главой Первого канала станет помощник президента Орешкин
- Путин и Макрон провели телефонный разговор
- Доктор Комаровский назвал способы защиты от нового COVID-мутанта
- Госдеп ввёл санкции против супруги Асада и её родственников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru