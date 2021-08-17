Чехия исключила РФ из списка стран с экстремальным риском COVID-19

Глава Минздрава Чехии Адам Войтех сообщил об исключении ряда государств, в том числе России, из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом, передает ТАСС.

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Среди других стран также Тунис и Индия. Решение вступает в силу с 23 августа.

Между тем в список были добавлены Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания. Поездки в страны из списка разрешаются только в случае крайней необходимости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧехияКоронавирус
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