Чехия исключила РФ из списка стран с экстремальным риском COVID-19
17 августа 202100:30
Глава Минздрава Чехии Адам Войтех сообщил об исключении ряда государств, в том числе России, из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом, передает ТАСС.
Среди других стран также Тунис и Индия. Решение вступает в силу с 23 августа.
Между тем в список были добавлены Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания. Поездки в страны из списка разрешаются только в случае крайней необходимости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru