Дочь Пескова приняла сторону в споре в споре Кадырова и Симоньн о кавказцах

По словам Песковой, она так же, как и Кадыров, считает, что СМИ не стоит поднимать тему национальности в тех или иных материалах.

«Перед тем, как что-нибудь писать, прочитайте пост и новости, пожалуйста», — отметила Елизавета Пескова.

Накануне глава Чечни в своем Telegram-канале призвал Симоньян не пиариться на негативе о кавказцах в связи с инцидентом в Новых Ватутинках. Кадыров также посоветовал авторитетному СМИ не гнаться за хайпом, а проверять информацию. Он также рассказал, что главные редакторы различных СМИ часто заявляли ему о том, что упоминания о Северном Кавказе или кавказцах повышают просмотры.

В субботу, 5 ноября, Симоньян в личном Telegram-канале написала, что «приезжие и лица кавказской национальности допрыгаются» до введения в России проверок прописок и регистрации на каждой станции метро. По ее мнению, это решение будет правильным.

Напомним, уголовное дело, возбужденное по статье «Хулиганство» в отношении молодых людей, напавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках в Новой Москве, передано в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного ГСУ СК России для дальнейшего расследования.

