Дочь Пескова приняла сторону в споре в споре Кадырова и Симоньн о кавказцах
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова в споре с главным редактором RT Маргаритой Симоньян по поводу темы мигрантов с Кавказа. Елизавета Пескова упрекнула СМИ в том, что журналисты не проверили данные о национальности участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
По словам Песковой, она так же, как и Кадыров, считает, что СМИ не стоит поднимать тему национальности в тех или иных материалах.
«Перед тем, как что-нибудь писать, прочитайте пост и новости, пожалуйста», — отметила Елизавета Пескова.
Накануне глава Чечни в своем Telegram-канале призвал Симоньян не пиариться на негативе о кавказцах в связи с инцидентом в Новых Ватутинках. Кадыров также посоветовал авторитетному СМИ не гнаться за хайпом, а проверять информацию. Он также рассказал, что главные редакторы различных СМИ часто заявляли ему о том, что упоминания о Северном Кавказе или кавказцах повышают просмотры.
В субботу, 5 ноября, Симоньян в личном Telegram-канале написала, что «приезжие и лица кавказской национальности допрыгаются» до введения в России проверок прописок и регистрации на каждой станции метро. По ее мнению, это решение будет правильным.
Напомним, уголовное дело, возбужденное по статье «Хулиганство» в отношении молодых людей, напавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках в Новой Москве, передано в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного ГСУ СК России для дальнейшего расследования.
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