Чечню признали регионом с самым низким уровнем преступности

Второе место по этому показателю занимает Республика Ингушетия (37 преступлений на 10 тысяч жителей), на третьем — Республика Дагестан (43 преступления на 10 тысяч жителей).

При этом наиболее высокий уровень преступности в Республике Алтай, Ненецком автономном округе и Карелии — здесь количество преступлений на 10 тысяч жителей превысило 200.

В целом уровень преступности в 2024 году снизился на 1,8% по сравнению с 2023 годом (до 1911,3 тысячи преступлений). Общее число преступлений сократилось в 57 регионах, а в 40 регионах снизилось количество особо тяжких и тяжких преступлений.

Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что иностранцы за восемь месяцев 2024 года совершили в России 26 тысяч преступлений. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

