Чечню признали регионом с самым низким уровнем преступности
Чеченская Республика во второй раз подтвердила звание самого безопасного региона России согласно рейтингу министерства внутренних дел. Здесь в 2024 году было совершено 17 преступлений на 10 тысяч зрителей. Об этом сообщило РИА Новости.
Второе место по этому показателю занимает Республика Ингушетия (37 преступлений на 10 тысяч жителей), на третьем — Республика Дагестан (43 преступления на 10 тысяч жителей).
При этом наиболее высокий уровень преступности в Республике Алтай, Ненецком автономном округе и Карелии — здесь количество преступлений на 10 тысяч жителей превысило 200.
В целом уровень преступности в 2024 году снизился на 1,8% по сравнению с 2023 годом (до 1911,3 тысячи преступлений). Общее число преступлений сократилось в 57 регионах, а в 40 регионах снизилось количество особо тяжких и тяжких преступлений.
Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что иностранцы за восемь месяцев 2024 года совершили в России 26 тысяч преступлений. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru