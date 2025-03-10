Чеченский министр назвал необоснованной блокировку Telegram в республике

По его мнению, жители Чечни «имеют такое же право на получение и распространение информации», как и другие граждане России.

«Мы настоятельно призываем пересмотреть решение о блокировке», - написал он.

Ранее министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов заявил, что мессенджер Telegram заблокировали на территории Чечни и Дагестана из соображений информационной безопасности, сообщает RT.

