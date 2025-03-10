Чеченский министр назвал необоснованной блокировку Telegram в республике

Блокировка мессенджера Telegram на территории Чечни абсолютно необоснована и не рациональна. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

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По его мнению, жители Чечни «имеют такое же право на получение и распространение информации», как и другие граждане России.

«Мы настоятельно призываем пересмотреть решение о блокировке», - написал он.

Ранее министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов заявил, что мессенджер Telegram заблокировали на территории Чечни и Дагестана из соображений информационной безопасности, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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