Часть трассы «Кола» под Мурманском закрыта из-за метели

Около 40 км трассы Р-21 «Кола» закрыто из-за метели в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что дорога закрыта для проезда всех видов транспорта с 1470 по 1510 км. Как прогнозируют синоптики, в регионе в ближайшие дни сложные метеоусловия сохранятся.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Мурманская ОбластьМетель
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