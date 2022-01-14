Часть трассы «Кола» под Мурманском закрыта из-за метели

Около 40 км трассы Р-21 «Кола» закрыто из-за метели в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.



Отмечается, что дорога закрыта для проезда всех видов транспорта с 1470 по 1510 км. Как прогнозируют синоптики, в регионе в ближайшие дни сложные метеоусловия сохранятся.

