Москвичей призвали готовиться к похолоданию

Она отметила, что 15 января температура в Московской области опустится до 2-7 градусов ниже нуля. Метеоролог обратила внимание, что местами может быть метель с порывами ветра до 12017 метров в секунду.

16 января мороз только усилится, однако температура воздуха все равно будет выше климатической нормы на 3-4 градуса Цельсия.

«Существенные перемены в сторону более устойчивой погоды, близкой к климатической норме, ожидаются с 19-20 января. Последняя декада января ожидается более холодной, чем предыдущие дни», – подчеркнула Позднякова в беседе с «Радио 1».

