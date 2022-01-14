Москвичей призвали готовиться к похолоданию
Постепенное похолодание начнется в Московском регионе с 15 января. Об изменении погоды рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Она отметила, что 15 января температура в Московской области опустится до 2-7 градусов ниже нуля. Метеоролог обратила внимание, что местами может быть метель с порывами ветра до 12017 метров в секунду.
16 января мороз только усилится, однако температура воздуха все равно будет выше климатической нормы на 3-4 градуса Цельсия.
«Существенные перемены в сторону более устойчивой погоды, близкой к климатической норме, ожидаются с 19-20 января. Последняя декада января ожидается более холодной, чем предыдущие дни», – подчеркнула Позднякова в беседе с «Радио 1».
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