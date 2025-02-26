На «Госуслугах» появился сервис «Жизненная ситуация» для выхода на пенсию

Он предназначен для выхода на пенсию. Он включает в себя ряд услуг, таких как назначение и доставка пенсии, справка о размере выплат, получение выписки из трудовой книжки и другие.

Сервис позволит сократить получение государственных услуг с 10 до 5 дней. Также значительно уменьшается количество необходимых документов: с 19 до трех, а количество визитов в ведомства — с пяти до одного.

В конце 2025 года россияне, близкие к выходу на пенсию, будут получать уведомления с инструкциями.

Ранее стало известно, что накопительную пенсию можно разморозить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

