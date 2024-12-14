Часть Астаны осталась без света из-за кражи кабелей

Астана частично осталась без электричества из-за кражи электрокабеля на левом берегу реки Ишим, без света оказались несколько жилых комплексов и административных зданий. Об этом сообщает NUR.KZ.

По данным компании «Астана РЭК», на подстанции «Чубары» зафиксированы отключения ячеек 10 кВ. На место для переподключений были направлены оперативно-выездные бригады.

Позже полиция Астаны сообщила, что правоохранители задержали четырех подозреваемых в хищении кабеля. В ведомстве отметили, что злоумышленники совершали кражи по ночам, проникая через канализационные люки в подземные колодцы.

«В ходе обыска по месту сбыта обнаружено семь мешков очищенной медной кабельной продукции и три радиостанции», — заявили в полиции.

По данным ведомства, уже возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле около 62 тысяч человек были отключены от электроэнергии из-за крупного пожара в складском помещении.

