Часть Астаны осталась без света из-за кражи кабелей
Астана частично осталась без электричества из-за кражи электрокабеля на левом берегу реки Ишим, без света оказались несколько жилых комплексов и административных зданий. Об этом сообщает NUR.KZ.
По данным компании «Астана РЭК», на подстанции «Чубары» зафиксированы отключения ячеек 10 кВ. На место для переподключений были направлены оперативно-выездные бригады.
Позже полиция Астаны сообщила, что правоохранители задержали четырех подозреваемых в хищении кабеля. В ведомстве отметили, что злоумышленники совершали кражи по ночам, проникая через канализационные люки в подземные колодцы.
«В ходе обыска по месту сбыта обнаружено семь мешков очищенной медной кабельной продукции и три радиостанции», — заявили в полиции.
По данным ведомства, уже возбуждено уголовное дело.
Ранее в Барнауле около 62 тысяч человек были отключены от электроэнергии из-за крупного пожара в складском помещении.
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