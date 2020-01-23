Чаплин рассказал студентам, как правильно молиться в Татьянин день
В предстоящую субботу, 25 января в России отмечается Татьянин день, также являющийся Днем студента. В преддверии праздника протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин рассказал студентам о том, как им следует обращаться к своей покровительнице. Он напомнил, что 25 января молодежь традиционно отправляется в храмы, чтобы поставить свечи перед иконой мученицы.
«Важно не просто поставить свечу, не воспринимать это действо как «магически-механическое». Надо поговорить с ней, как с живой, помолиться о защите, попросить о помощи в добрых делах, в том числе учебе», — отметил Чаплин.
Однако, по словам протоиерея следует помнить, что святые не помогут в затеях, являющихся сомнительными или злыми, отмечает vm.ru.
К слову, 25 января Московские центральные диаметры будут вручать подарки девушкам по имени Татьяна. Об этом сообщается в Twitter МЦД. На презенты могут рассчитывать и студенты-отличники. Им нужно будет показать свою зачетку, а Татьянам — любое удостоверение личности
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