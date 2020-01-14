Белая суббота! Вечеринка Радио JAZZ 89.1 FM на льду в саду «Эрмитаж»

25 января, в «Татьянин день» Радио JAZZ 89.1 FM приготовило отличный подарок слушателям и студентам: на искусственном льду романтичного «JAZZ каток» в саду «Эрмитаж» пройдет «Белая вечеринка».

О приятных бонусах! Учащиеся ВУЗов (дневного и вечернего отделения) при предъявлении студенческого билета, а также посетительницы с именем Татьяна при предъявлении документа, удостоверяющего личность, могут попасть на «JAZZ каток» совершенно бесплатно.

Значение белого многогранно, он направляет к цели и объединяет все цвета. Одним словом, в субботу ждём всех в гости с элементами одежды белого цвета!

Как и всегда, на «JAZZ катке» гостей ждут розыгрыши и увлекательный квест с призами. Главный приз - семейное путешествие на о.Хайнань в отель Sanya Xiangshui Bay Marriott Resort 5*на 7 дней от компании Тартус-Тур.

Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на станицу Радио JAZZ 89.1 FM в Instagram и накапливать баллы. Специально разработанный для радиостанции искусственный интеллект подскажет, как выиграть призы.