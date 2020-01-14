Белая суббота! Вечеринка Радио JAZZ 89.1 FM на льду в саду «Эрмитаж»
25 января, в «Татьянин день» Радио JAZZ 89.1 FM приготовило отличный подарок слушателям и студентам: на искусственном льду романтичного «JAZZ каток» в саду «Эрмитаж» пройдет «Белая вечеринка».
О приятных бонусах! Учащиеся ВУЗов (дневного и вечернего отделения) при предъявлении студенческого билета, а также посетительницы с именем Татьяна при предъявлении документа, удостоверяющего личность, могут попасть на «JAZZ каток» совершенно бесплатно.
Значение белого многогранно, он направляет к цели и объединяет все цвета. Одним словом, в субботу ждём всех в гости с элементами одежды белого цвета!
Как и всегда, на «JAZZ катке» гостей ждут розыгрыши и увлекательный квест с призами. Главный приз - семейное путешествие на о.Хайнань в отель Sanya Xiangshui Bay Marriott Resort 5*на 7 дней от компании Тартус-Тур.
Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на станицу Радио JAZZ 89.1 FM в Instagram и накапливать баллы. Специально разработанный для радиостанции искусственный интеллект подскажет, как выиграть призы.
Как накапливать баллы?
- Каждую неделю, в понедельник, среду, пятницу, в эфире Радио JAZZ 89.1 FM утром, днем и вечером услышать секретное слово и отправить его в сообщении в директ станицы Радио JAZZ 89. FM в Instagram. За выполнение этого задания начисляется 75 баллов.
- Во время работы «JAZZ каток» в саду «Эрмитаж», нужно сделать фото на территории катка и выложить на своей странице в Instagram с хештегом #jazzкаток. От одного пользователя принимается не более 1 фотографии в день, которая проходит модерацию. За выполнение этого задания начисляется 20 баллов.
- Каждую последнюю субботу месяца Радио JAZZ 89.1 FM проводит на территории «JAZZ каток» тематические color-вечеринки. Цель - сделать фото с аксессуарами соответствующего цвета и выложить на своей странице в Instagram с хештегом #jazzкаток. От одного пользователя принимается не более 3-х фотографий, которые проходят модерацию и выбирается 1. За выполнение этого задания начисляется 40 баллов.
07.03.2020 на гала-вечеринке «JAZZ каток» победителю розыгрыша будет вручен главный приз. Рейтинг участников, перечень призов и порядок их получения можно посмотреть на сайте radiojazzfm.ru
В субботу, 25 января, в программе «Белой вечеринки» всех посетителей ждёт: музыкальный подарок от проекта JAZZBERRY; оригинальные номера от тетра МимоКрокодил; интерактивная программа и розыгрыш призов от ведущей Радио JAZZ 89.1 FM Маргариты Макеевой; показательный номер на льду от воспитанников Лиги фигурного катания; обучающие мастер-классы и веселые старты на основе тех упражнений, которые все катающиеся разучат вместе с тренерами Лиги фигурного катания.
Начало мероприятия в 20:00.
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