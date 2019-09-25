Чайка рассказал о причинах лесных пожаров этим летом

Генпрокурор РФ Юрий Чайка в ходе совещания в Красноярске заявил, что безответственное отношение к тушению лесных пожаров привело минувшим летом к серьезным проблемам. По его словам, речь идет об удаленных районах. В частности, генпрокурор сообщил о том, что в Иркутской области площадь одного из таких пожаров увеличилась с 5 гектаров до 1,2 тысяч гектаров. Огонь быстро распространился на территорию национального парка, сообщает «ФедералПресс».

По словам Чайки, такие же нарушения зафиксированы в Крансоярском и Забайкальском крае, а также в Приморье.

Руководитель противопожарной программы «Гринпис» России Григорий Куксин в эфире НСН поддержал идеи Минприроды по борьбе с лесными пожарами.



